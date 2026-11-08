Il pilota della Mercedes ha faticato nella prima uscita da campione del mondo

Andrea Kimi Antonelli horror nel Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 8 novembre, il pilota della Mercedes ha avuto qualche problema nella sua prima gara da campione del mondo, dopo aver festeggiato il titolo in Messico. Antonelli ha lamentato problemi alla macchina quando si trovava in testa alla corsa con oltre 7 secondi di vantaggio su Norris secondo, faticando con il volante.

Al 19esimo giro l'errore. Antonelli non riesce a sterzare e la macchina si gira, permettendo a Norris di prendersi la testa della corsa. Nel giri successivi il pilota Mercedes continua a lamentare disagi con la vettura, facendo trasparire tutto il suo nervosismo con l'ingegnere di pista, che prova, invano, a tranquillizzarlo.

Da quel momento Antonelli infila un errore dopo l'altro, venendo infilato prima da Hadjar e poi da Verstappen, scivolando così in quarta posizione.