circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, Adani festeggia (anche senza Argentina): "La Rai ha dominato"

L'ex difensore ha commentato la finale tra l'Albiceleste e la Spagna

Lele Adani - Ipa/Fotogramma
Lele Adani - Ipa/Fotogramma
20 luglio 2026 | 12.43
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Lele Adani festeggia dopo la finale dei Mondiali 2026, anche se la 'sua' Argentina ha perso. L'ex difensore ha commentato su Rai1 l'ultimo atto della rassegna iridata tra l'Albiceleste e la Spagna, vinta proprio dalla Nazionale iberica per 1-0 grazie al gol di Ferran Torres.

A far gioire Adani, che ha chiuso la partita praticamente afono nonostante le poche emozioni regalate dall'Argentina, questa volta sono gli ascolti da record che ha fatto segnare la partita su Rai1: "12,5 milioni e 68% di share (67,9, ndr)", ha scritto l'ex difensore in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, "chi vince e chi perde. Poi c'è chi questo Mondiale l'ha dominato fino alla fine".

"Complimenti a RaiSport per il lavoro straordinario", ha continuato Adani, "passione, idee, linguaggio, analisi, connessione con la gente, innovazione e collaborazione continua. Un successo clamoroso, il VERO SERVIZIO PUBBLICO". Poi un ringraziamento direttamente ai suoi fedeli spettatori: "Grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito. Vamos por mas!!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
finale mondiali mondiali adani rai
Vedi anche
Paura per Noemi, la cantante cade dal palco e il concerto viene interrotto - Video
News to go
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Arianna Meloni alla fiaccolata per Paolo Borsellino: "Eroe del nostro tempo" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza di Rafa Nadal per la vittoria della Spagna - Video
Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone" - Video
Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa" - Video
Un orso tra le giostre della festa di Villa Scontrone nell'Aquilano - Video
Concerto d'alta quota al sorgere del sole sulle note di Morricone, Piazzolla e Rota - Video
Legge elettorale, Tajani: "Preferenze? Vedremo, ma cosa più importante è riforma" - Video
Caso Roggero, Tajani: "In maggioranza tutti d'accordo su grazia ma decide Mattarella" - Video
Milano, forte grandinata e Bad Bunny sospende il concerto - Video
Fiamme in un'imbarcazione a Tor San Lorenzo, il salvataggio in elicottero - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza