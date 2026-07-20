Il presidente argentino ha ringraziato la Nazionale di Scaloni
Javier Milei proclama festa nazionale in Argentina, nonostante la sconfitta nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. L'Albiceleste è stata battuta dalla Nazionale iberica per 1-0 ai tempi supplementari nell'ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada, ma tanto basta al presidente argentino per festeggiare.
Milei ha infatti comunicato alla Nazione che, quando i giocatori rientreranno dagli Stati Uniti, in Argentina si terrà una vera e propria festa nazionale: "Data l'inquietudine riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla Nazionale Argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il gorpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festivo nazionale", ha scritto sul proprio account ufficiale X.
FESTEJO MUNDIAL— Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026
Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.
Subito dopo la partita, Milei aveva lanciato un messaggio di ringraziamento verso Messi e Scaloni: "Grazie, giocatori. Avete lottato fino all'ultimo istante. L'Argentina punterà sempre al vertice".