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Argentina-Inghilterra, Lo Celso e Otamendi con striscione per Malvinas: rischio squalifica

A portare il drappo sul terreno di gioco sono due giocatori, Giovanni Lo Celso e Nicolas Otamendi. Il regolamento, infatti, vieta espressamente l’esibizione di simboli di carattere politico e l’esposizione di messaggi dello stesso tenore

Lo striscione - (Afp)
Lo striscione - (Afp)
16 luglio 2026 | 09.56
Paola Lalli
LETTURA: 1 minuti

Le Malvinas sono argentine”. Spunta uno striscione in campo dopo Argentina-Inghilterra, semifinale dei Mondiali vinta 2-1 dai campioni del mondo. A portare il drappo sul terreno di gioco sono due giocatori, Giovanni Lo Celso e Nicolas Otamendi, che ora rischia un provvedimento disciplinare della Fifa. Il regolamento, infatti, vieta espressamente l’esibizione di simboli di carattere politico e l’esposizione di messaggi dello stesso tenore.

“L'equipaggiamento non deve recare slogan, dichiarazioni o immagini di natura politica, religiosa o personale. I giocatori non devono mostrare indumenti intimi con slogan, dichiarazioni o immagini di natura politica, religiosa o personale, né pubblicità diversa dal logo del produttore”, recita il regolamento.

“Per qualsiasi infrazione, il giocatore e/o la squadra saranno sanzionati dall'organizzatore della competizione, dalla federazione calcistica nazionale o dalla Fifa”.

Il tema della Malvinas - le Isole Falkland secondo la denominazione adottata dagli inglesi - è tornato di attualità con la sfida andata in scena ad Atlanta. Le isole sono state al centro di un breve conflitto tra Inghilterra e Argentina nel 1982. L’Inghilterra ha mantenuto il controllo dei territori davanti alle coste argentine.

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