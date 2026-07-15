circle x black
Cerca nel sito
 

Inghilterra, bufera contro Tuchel dopo ko con Argentina: "Deve dimettersi"

La Nazionale dei Tre Leoni è stata battuta per 2-1 dall'Albiceleste nella semifinale dei Mondiali

Thomas Tuchel - Afp
Thomas Tuchel - Afp
15 luglio 2026 | 23.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutti contro Thomas Tuchel in Inghilterra. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni è stata eliminata dall'Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 e dopo la partita sul ct tedesco sono piovute critiche e richieste di dimissioni, nonostante un ottimo percorso nella rassegna iridata.

Il motivo? L'atteggiamento troppo arrendevole mostrato dalla squadra dopo il vantaggio segnato da Gordon al 55'. Tuchel infatti, una volta andato in vantaggio, per difendersi dall'assalto argentino nel finale ha inserito due difensori, Konsa e Burn, con la squadra che però ha finito per schiacciarsi senza approfittare delle praterie che potevano aprirsi in contropiede.

"Questa è stata una vera lezione di tattica di Tuchel. Portaci a casa, Thomas!", è stato il commento, ironico, pubblicato dal noto giornalista Piers Morgan su X. "Devono esonerare Tuchel", è la richiesta piuttosto esplicita di un tifoso inglese, un pensiero largamente condiviso: "Vattene via". E ancora: "Deve seriamente pensare di dimettersi dopo gli ultimi 30 minuti", "la peggior prestazione della nostra storia ai Mondiali, l'abbiamo persa in panchina".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 inghilterra inghilterra argentina argentina
Vedi anche
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza