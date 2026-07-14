circle x black
Cerca nel sito
 

Argentina, ancora accuse dall'Inghilterra: "Scelto arbitro preferito di Messi"

L'Albiceleste sfiderà i Tre Leoni nella semifinale dei Mondiali 2026

Ismail Elfath - Ipa/Fotogramma
Ismail Elfath - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sale la tensione in vista di Inghilterra-Argentina. Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026, i media inglesi hanno rilanciato teorie complottistiche che vedrebbero l'Albiceleste favorita nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Questa volta nel mirino c'è l'arbitro designato per dirigere la partita, il marocchino naturalizzato americano Ismail Elfath.

L'arbitro ha incrociato Messi in più occasioni visto che è di stanza nella Mls, il massimo campionato di calcio americano, dove il numero 10 argentino gioca con l'Inter Miami. I due si sono 'conosciuti' quindi in campo, e proprio per questo il Daily Mail ha definito Elfath come "l'arbitro preferito da Messi", insinuando quindi che la scelta della Fifa, in questo caso di Pierluigi Collina, sia arrivata per favorire l'Argentina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
argentina inghilterra argentina inghilterra mondiali 2026 arbitro argentina inghilterra
Vedi anche
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza