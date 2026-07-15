Quando si gioca Argentina-Spagna? La finale dei Mondiali 2026 sarà tra l'Albiceleste, che oggi, mercoledì 15 luglio, ha battuto l'Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e le Furie Rosse, che sono riuscite a superare la Francia per 2-0. L'Argentina di Messi è tornata quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l'ultima volta, quando riuscì a battere proprio la Nazionale transalpina ai calci di rigore in Qatar.

Argentina-Spagna, data e orario

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è in programma domenica 19 luglio allo stadio MetLife di New York. L'inizio della sfida è fissato per le 21 ora italiana.

Argentina-Spagna, dove vederla in tv (in chiaro)

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.