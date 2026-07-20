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Argentina, Trump lo premia ma Romero... non lo saluta - Video

Il difensore dell'Albiceleste non ha salutato il presidente degli Stati Uniti

La premiazione di Romero - X
La premiazione di Romero - X
20 luglio 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Argentina ignora Donald Trump. L'Albiceleste è stata battuta dalla Spagna nella finale dei Mondiali 2026, con la Nazionale iberica che si è imposta 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres, conquistando così il suo secondo titolo iridato dopo quello del 2010. Durante la cerimonia di premiazione, sul prato del MetLife Stadium di New York è sceso anche Donald Trump, che ha personalmente messo al collo dei giocatori le medaglie.

Non tutti però sono stati entusiasti di essere premiati dal presidente degli Stati Uniti. Il difensore dell'Argentina Cristian Romero, costretto a uscire per infortunio durante il secondo tempo della finale, ha ricevuto la medaglia dal presidente della Fifa Gianni Infantino ed è passato davanti a Trump senza dargli la mano.

Il numero 1 della Casa Bianca però non è sembrato nemmeno accorgersene, tanto da concentrarsi subito sul giocatore seguente.

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