Armando Izzo ufficializza la fine della sua relazione con Raffaella Fico. Oggi, martedì 7 aprile, il difensore, oggi all'Avellino, ha confermato di aver terminato la storia con la showgirl, dopo che la coppia aveva anche subito la perdita di un bambino al quinto mese di gravidanza.

"Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione per fare chiarezza dentro me stesso", ha scritto Izzo in un lungo messaggio pubblicato sulle proprie storie Instagram, "so che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano".

"Tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso", ha continuato Izzo, "anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte".