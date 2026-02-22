circle x black
Napoli, furia Manna dopo gol annullato con Atalanta: "Imbarazzante, dov'è il Var?". Silenzio Conte

La squadra partenopea è stata battuta dall'Atalanta per 2-1

Hien e Hojlund - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
Furia Napoli dopo la sconfitta con l'Atalanta. Oggi, domenica 22 febbraio, la squadra partenopea è stata battuta 2-1 dalla Dea alla New Balance Arena nel big match della 26esima giornata di Serie A. La partita è stata segnata da diversi episodi arbitrali, tra rigori revocati e gol annullati al Napoli, tra cui quello a Gutierrez a inizio secondo tempo, che ha provocato le proteste del club.

Al 46' Hojlund va, per l'ennesima volta, a contatto con Hien, che cade a terra, poi il pallone arriva a Gutierrez che segna, ma l'arbitro Chiffi annulla tutto proprio per il presunto fallo sullo svedese. Una decisione che ha fatto infuriare il direttore sportivo Giovanni Manna: "Incommentabile. Noi ripartiamo, facciamo gol, non so come faccia a fischiare", a detto a caldo ai microfoni di Dazn.

"Questa è una partita che se vai 2-0 cambia, annullare questo gol è imbarazzante", ha continuato, invocando poi l'intervento del Var, "perché non lo riguarda? È incommentabile. Noi siamo buoni e cari, non commentiamo mai, ma questo episodio è imbarazzante. Ha annullato un gol senza che ci fosse niente per cui fischiare. Questo non è calcio, perche non l'hanno mandato a rivedere? Siamo stanchi, basta. Sennò facciamo la figura dei cog****i e non ci piace".

Nessuna dichiarazione invece da Antonio Conte, che ha preferito rimanere in silenzio e non commentare, in aperto dissenso con Chiffi, gli episodi arbitrali.

