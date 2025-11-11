circle x black
Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore

Il club bergamasco ha comunicato il cambio in panchina con una nota ufficiale

Raffaele Palladino - Fotogramma/IPA
11 novembre 2025 | 15.14
Redazione Adnkronos
Raffaele Palladino è da oggi, martedì 11 novembre, il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha comunicato la notizia con una nota ufficiale: "Atalanta BC - si legge - è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025". Per Palladino, un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il comunicato dell'Atalanta annuncia anche i collaboratori del tecnico: "Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst)". E ancora: "Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori".

