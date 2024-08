Grave infortunio, operazione e lungo stop per Gianluca Scamacca che tornerà in campo probabilmente solo nel 2025. L'attaccante dell'Atalanta operato oggi 5 agosto 2024, nella clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pierpaolo Damiani, in seguito all’infortunio avvenuto in Atalanta-Parma di ieri sera. Scamacca ha riportato una lesione del legamento anteriore crociato del ginocchio sinistro con interessamento del collaterale e del menisco. Per quanto riguarda i tempi di recupero, in una prima fase, ovvero i primi tre mesi, verrà seguito per la riabilitazione dallo staff del medico, i successivi due-tre mesi invece verrà seguito dallo staff dell’Atalanta.