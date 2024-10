Dominio assoluto dell'Atalanta contro il Verona nella gara valida per la nona giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si è imposta 6-1 contro i gialloblu. Nerazzurri in vantaggio già al 6' con de Roon, poi il raddoppio al 9' con Retegui, tris al 14' con De Ketelaere e poi la doppietta di Lookman al 29' e al 34' per la cinquina bergamasca nei primi 45 minuti. Al 42' il gol della bandiera gialloblu con Sarr. Nella ripresa l'Atalanta chiude il set con la rete al 58' ancora di Retegui, per la doppietta e il 6-1 finale. Con questa vittoria l'Atalanta sale al terzo posto a 16 punti agganciando la Juventus, mentre il Verona resta fermo a 9.

E' un'Atalanta travolgente quella che ha affrontato il Verona senza dare alcuna possibilità di risposta con un 5-0 dopo appena 35 minuti. La squadra di Gasperini dopo essere rimasta a secco in Champions contro il Celtic ne fa pagare le spese ai gialloblu con Retegui che sigla una doppietta salendo a 10 reti in questo inizio di campionato, due gol come Lookman che sale a 4 in stagione. La squadra di Zanetti non ha potuto nulla sin dal 6' con la rete del vantaggio di De Roon su una splendida azione di Lookman sulla sinistra che rientra sul destro e serve il compagno che di piatto fulmina Montipò. Al 9' il raddoppio con Retegui, con Lookman ancora protagonista: il nigeriano tira e la sua conclusione viene stoppata ma la palla diventa buona per Retegui batte ancora Montipò.

Al 14' il tris di De Ketelaere con una vera perla del belga che raccoglie il suggerimento di Lookman e lascia partire una conclusione a giro per il 3-0. Retegui sfiora il poker che arriva al 28' con Lookman che dopo due assist mette la firma personale con un destro incrociato che batte Montipò. Il nigeriano sigla il bis personale al 34'. Su un preciso passaggio di Ederson, Lookman conclude di prima intenzione a porta praticamente vuota per il 5-0. Al 36' primo squillo del Verona con Sarr che dalla lunga distanza colpisce un palo con un destro potentissimo. L'attaccante gialloblu si rifà poco dopo e al 41' Sarr dal limite si gira velocemente e lascia partire un sinistro potentissimo che si insacca alle spalle di Carnesecchi sotto l'incrocio.