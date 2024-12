Atletica, Donato: "Italia ha permesso a Andy di vincere"

"E' ovvio che abbiamo fatto con Andy Diaz un qualcosa di straordinario e la cosa va raccontata anche perché la sua storia al di là della medaglia olimpica è una storia unica, irripetibile aggiungerei, con dei valori molto importanti. E mai come in questa occasione è giusto che vada raccontata, che vada fatto passare il giusto messaggio ed è giusto che si faccia capire che l'Italia ha permesso ad Andy di vincere una medaglia olimpica, non Fabrizio, forse la bella Italia". Lo ha detto il campione olimpico Fabrizio Donato, allenatore del triplista Andy Diaz in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.