Due medaglie d'oro oggi per l'Italia ai campionati europei indoor di atletica leggera in corso di svolgimento ad Apeldoorn in Olanda. La prima arriva con Andy Diaz nel salto triplo con la misura di 17,71. Alle spalle dell'azzurro il tedesco Max Hess con 17,43 e l'altro italiano Andrea Dallavalle bronzo con 17,19. Con 17,71 Diaz firma la migliore prestazione mondiale dell’anno, a quattro centimetri dal suo record italiano di 17,75 all’aperto.

A conquistare la seconda medaglia d'oro è Larissa Iapichino nel salto in lungo. La toscana si impone con la misura di 6,94 precedendo la svizzera Annik Kaelin (6,90) e la tedesca Mihaila Mihambo (6,88).

Un'altra medaglia arriva con Matteo Sioli che a soli 19 anni conquista il bronzo nel salto in alto. Il giovane azzurro realizza la misura di 2,29 al secondo tentativo per assicurarsi il podio. Medaglia d'oro per l'ucraino Oleh Doroshchuk con 2,34 e argento per il ceco Jan Stefela, che ottiene 2,29 come Sioli ma al primo tentativo. Quarto posto per l'altro azzurro Manuel Lando con 2,26.