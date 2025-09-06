circle x black
Cerca nel sito
 

Atletica, sì di Tamberi ai Mondiali: "Ci vediamo a Tokyo"

Il capitano azzurro, qualificato di diritto come campione in carica nel salto in alto, conferma la partecipazione alla rassegna iridata nello stadio che lo consacrò campione olimpico nel 2021

Gianmarco Tamberi - Fotogramma /Ipa
Gianmarco Tamberi - Fotogramma /Ipa
06 settembre 2025 | 23.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gianmarco Tamberi partirà per i Mondiali di Tokyo. Il capitano azzurro, qualificato di diritto come campione in carica nel salto in alto, conferma la partecipazione alla rassegna iridata in programma nello stadio che lo consacrò campione olimpico nel 2021. “È una sfida complicata - le sue parole riportate dal sito della Fidal - che però mi gasa e mi dà motivazioni, sento che la condizione è in crescita e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara, con la piccola Camilla, ma ho deciso insieme a lei e finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena”.

Dopo l’ultimo allenamento svolto ad Ancona, il campione mondiale ed europeo ha sciolto le riserve: “Ho riprovato a saltare come da programma - dichiara il portacolori delle Fiamme Oro - e la gamba inizialmente ha risposto bene, cominciando subito con i nove passi, non con le rincorse più brevi che mi avevano dato il problema. Ero un po’ titubante, però non ho avuto dolore e ho fatto una trentina di salti, poi negli ultimi quattro-cinque ho sentito un lieve fastidio e mi sono fermato per non rischiare. L’allenamento non è stato entusiasmante, ma per come mi sentivo fino a ieri non pensavo che sarei stato in grado di saltare ed è molto positivo che ci sia riuscito”. La qualificazione del salto in alto a Tokyo è prevista domenica 14 settembre alle 11.40 (ora italiana), finale martedì 16 alle 13.35.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali tokyo 2026 mondiali atletica anmarco tamberi tamberi tokyo
Vedi anche
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza