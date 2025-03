Il Real vola ai quarti di finale di Champions dopo aver eliminato ai rigori l’Atletico, ma il derby di Madrid regala polemiche anche dopo il confronto di campo. A far discutere è il penalty di Julian Alvarez, segnato ma fatto ripetere dall’arbitro Marciniak per un doppio tocco dell’attaccante argentino. Un caso analizzato dal Var, come da protocollo, prima del tiro successivo di Valverde.

L'attacco di Simeone

Il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ne ha parlato infuriato in conferenza stampa: " Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per una situazione come quella di stasera . Dico tutti qui – ha aggiunto l’allenatore in conferenza stampa, rivolgendosi ai giornalisti presenti - alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Nessuno alza la mano? Passiamo a un'altra domanda".

Diego Simeone: "If anyone from here has seen Julian touch the ball twice, raise your hand. Come on... no? No one?"pic.twitter.com/CS41vfzCWs — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 12, 2025

La replica di Courtois e Ancelotti

La risposta dei Blancos non si è fatta attendere. Il portiere del Real Thibaut Courtois ha criticato l’atteggiamento degli avversari e in particolare del tecnico Simeone: “Sono stanco di questo continuo piangere per situazioni così. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuno, né in Spagna e né in Europa. Hanno fatto la loro scelta. Se sei in vantaggio per 1-0 dal primo minuto e non cerchi di fare il secondo gol, è colpa della tua strategia". Sulla questione è intervenuto anche Carlo Ancelotti. "È una lotteria – ha spiegato l’allenatore del Real – e Alvarez fa due tocchi perché tira con il piede destro e la prende anche con il sinistro. Io non me ne sono accorto subito”.