Atp Cincinnati, Sonego avanti e Cobolli subito k.o.

Il piemontese sfiderà Fritz, il romano battuto da un qualificato

Lorenzo Sonego
Lorenzo Sonego
10 agosto 2025 | 10.46
Redazione Adnkronos
Lorenzo Sonego al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli eliminato all'esordio. Sonego, numero 31 del tabellone, ha sconfitto il belga Zizou Bergs per 6-3, 7-6 (7-4) in 1h41'. Il piemontese affronterà al terzo round lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4. Finisce subito l'avventura di Cobolli. Il numero 15 del seeding cede al francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, che si impone per 6-4, 3-6, 7-6 (7-5) in 2h14'.

atp cincinnati cobolli cincinnati risultati cincinnati oggi
