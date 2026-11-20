Dopo la risonanza magnetica di ieri, che ha escluso lesioni, lo spagnolo ha intenzione di giocare la sfida con l'azzurro

A Torino, i primi punti interrogativi della giornata guardano a lui. Carlos Alcaraz giocherà l'ultimo match del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals? Se sì, come scenderà in campo oggi, venerdì 20 novembre? Lo spagnolo è uscito acciaccato dal match vinto contro Medvedev e nella giornata di ieri ha effettuato una risonanza magnetica per chiarire l'entità del problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il responso dice che sono escluse lesioni e lo spagnolo ha deciso così di disputare il match delle 14 contro Flavio Cobolli sul Centrale dell'Inalpi Arena: poco prima, alle 13, è previsto l'allenamento di rifinitura con il giovane sloveno Ziga Sesko, numero 3 della classifica Itf.

Alcaraz e il match con Cobolli

Nonostante l'ipotesi di un possibile ritiro, con ripercussioni sulla partecipazione alla Coppa Davis, lo spagnolo ha dunque intenzione di tornare in campo (anche se la qualificazione è già in tasca). Il motivo è il particolare regolamento delle Atp Finals, che 'obbliga' i maestri a giocare anche se già qualificati, per evitare che si smetta di competere non appena raggiunto l'obiettivo (per riposarsi in vista del turno successivo).

Il paradosso? Alcaraz avrebbe il diritto di abbandonare il campo dopo il primo punto giocato nella partita contro Cobolli, perdendo il match contro l'azzurro ma non la possibilità di giocare la semifinale.