Il russo e lo statunitense si giocano un posto in semifinale
Daniil Medvedev torna in campo. Oggi, venerdì 20 novembre, il russo affronta lo statunitense Frances Tiafoe nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a Ivan Lendl alle Atp Finals 2026. Chi vince si qualificherà in semifinale da secondo del girone alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. Medvedev e Tiafoe hanno entrambi perso in due set con il vincitore di 7 titoli dello Slam e vinto in due parziali con l'azzurro Flavio Cobolli. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.
Il match tra Medvedev e Tiafoe inizierà non prima delle 20.30. Tra i due giocatori ci sono ben 9 precedenti con il russo avanti 6-3. Lo statunitense ha vinto l'ultimo match quest'anno agli ottavi di finale dello Us Open in tre set.
La sfida tra Medvedev e Tiafoe sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.