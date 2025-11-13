circle x black
Gaudenzi: "Atp Finals a Torino dopo il 2026? Non è stata ancora presa una decisione"

Il presidente dell'Atp in conferenza stampa: "Non abbiamo ancora iniziato a parlare di cosa di cosa succederà nel 2027, 2028, 2039 e 2030"

Andrea Gaudenzi - Fotogramma/IPA
Andrea Gaudenzi - Fotogramma/IPA
13 novembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
Sulla futura location delle Atp Finals “non e’ stata ancora presa una decisione”. Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, ha parlato così in conferenza stampa, nel cuore della Inalpi Arena di Torino, dove sono in corso le Atp Finals. “Non abbiamo ancora iniziato a parlare di cosa di cosa succederà nel 2027, 2028, 2039 e 2030”, ha aggiunto Gaudenzi, indicando nell’infrastruttura, nell’esperienza dei fan e negli spazi adibiti per i giocatori "i criteri che verranno valutati per scegliere la prossima destinazione".

Atp Finals ancora a Torino?

Le Atp Finals, di sicuro in Italia fino al 2030, saranno ancora a Torino? "Questa è un’edizione fantastica, a Torino abbiamo iniziato con il Covid e ogni anno l’evento è migliorato. In particolare questa edizione è eccitante, perché abbiamo la lotta per il numero uno". Per il futuro Milano resta sullo sfondo, ma la posizione è chiara e le valutazioni sono in corso: "A mio giudizio - ha spiegato Gaudenzi - è un insieme fra esperienza per i giocatori, esperienza per gli appassionati e anche potenziale per il mercato perché vogliamo essere attrattivi da un punto di vista estero, avere la possibilità di fan che arrivano dall’estero, quindi e’ un insieme di cose, non c’e’ un criterio solo Torino ha dimostrato tantissimo, ha fatto quello che doveva fare, non e’ quello il tema, è una discussione interna, un processo di review che è giusto avere".

Gaudenzi: "Importante investire in infrastrutture"

Gaudenzi aggiunge: “Per me il richiamo al Governo è: benissimo che vogliate essere coinvolti nello sport, il tennis da un lato è una grossa forza che abbiamo, dall’altra è una debolezza che richiede un investimento in infrastrutture enorme, perché in questo sport hai un impianto enorme che usi al massimo due o tre settimane all'anno. Il Roland Garros è stupendo, cosi’ Wimbledon e gli Australian Open. Sono tutti investimenti plurimiliardari. Per dare un'idea Saudi, il nuovo Masters 1000, avrà un investimento di 2 miliardi e mezzo, quell’investimento se non arriva da un governo con gli economics del torneo, non lo giustifichi. Quindi il governo la priorità che dovrebbe avere è supportare la federazione per le infrastrutture se veramente vuole crescere. Senza il supporto dei governi non è facile".

Gaudenzi parla anche della possibilità di vedere le Atp Finals all'estero: "Con la Fitp abbiamo un contratto, se loro sono in grado di rispettare il contratto non c’e’ nessun problema, abbiamo ottime relazioni. Se invece sono messi in qualche modo nelle condizioni dal governo di non potere rispettare il contratto, in quel caso può nascere un problema. Non siamo ancora a quel punto, stanno lavorando con il governo per cercare di mantenere delle prerogative".

