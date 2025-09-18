circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open

L'azzurro ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina. Esordio felice per il torinese all'Atp 250 di Sichuan

Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open
18 settembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini lascia subito l'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L'azzurro, n. 57 del mondo, ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina, n. 99, che passa il turno con un doppio 6-3 in medo di un'ora e mezzo di gioco.

Sonego batte Cerundolo e avanza al Chengdu Open

Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del 'Chengdu Open' (Atp 250 - cemento - montepremi 1.190.210 dollari), in corso nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. L'azzurro, n. 44 del mondo, ha battuto in tre set e in rimonta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 72, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in poco più di due ore e dieci minuti di gioco

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tennis Berrettini Atp Hangzhou berrettini oggi berrettini Atp Hangzhou Atp Hangzhou berrettini tennis oggi risultati sonego oggi sonego Chengdu Open
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza