L'azzurro ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina. Esordio felice per il torinese all'Atp 250 di Sichuan

Matteo Berrettini lascia subito l'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L'azzurro, n. 57 del mondo, ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina, n. 99, che passa il turno con un doppio 6-3 in medo di un'ora e mezzo di gioco.

Sonego batte Cerundolo e avanza al Chengdu Open

Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del 'Chengdu Open' (Atp 250 - cemento - montepremi 1.190.210 dollari), in corso nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. L'azzurro, n. 44 del mondo, ha battuto in tre set e in rimonta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 72, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in poco più di due ore e dieci minuti di gioco