Flavio Cobolli affronterà oggi, al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari), il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e del tabellone. L'azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, ha sconfitto in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti.

Dove vedere la partita in tv e orario

Il match tra Cobolli e Djokovic si giocherà alle 12.30 (ora italiana) sul Campo Centrale. Sarà possibile vederlo in tv in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.