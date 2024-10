Il match tra lui e il n.1 Atp è in programma per mercoledì

Sarà Ben Shelton, n. 16 del mondo, l'avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale dell'Atp in corso a Shanghai. Lo statunitense ha superato al terzo turno in due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n. 54, con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un'ora e dieci minuti di gioco. Il match tra lui e il n.1 Atp è in programma per domani, mercoledì 9 ottobre.

Sinner e Shelton si sono affrontati 4 volte in carriera. L'azzurro 23enne si è aggiudicato 3 confronti diretti con l'americano. Shelton, 21 anni, si è imposto nella prima sfida, andata in scena proprio a Shanghai lo scorso anno: negli ottavi di finale, lo statunitense ha avuto la meglio in 3 set. Da allora, 3 vittorie di Sinner. Il numero 1 del mondo ha vinto lo scorso anno sul sintetico indoor di Vienna e quest'anno si è aggiudicato le sfide sul cemento di Indian Wells e sull'erba di Wimbledon. Shelton, che in carriera ha vinto 2 titoli, quest'anno ha trionfato sulla terra battuta di Houston. Sinner, invece, punta al settimo titolo dell'anno nella miglior stagione della carriera.