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Atp Tokyo, domani Alcaraz-Arnaldi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lo spagnolo affronta l'azzurro in un match valido per gli ottavi di finale

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 16.24
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo al torneo Atp 500 di Tokyo. Domani mattina non prima delle 5.30 il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, sfida l'azzuro Matteo Arnaldi, numero 37 del ranking Atp - in diretta tv e streaming - in un match valido per gli ottavi di finale del torneo nipponico. Alcaraz arriva al match dopo aver eliminato lo statunitense Alex Michelsen, mentre Arnaldi ha sconfitto il giapponese Rei Sakamoto.

Alcaraz-Arnaldi, orario e precedenti

Il match tra Carlos Alcaraz e Matteo Arnaldi è in programma domani mattina, non prima delle 5.30, come secondo incontro dopo la partita tra il canadese Denis Shapovalov e il cileno Alejandro Tabilo che inizierà alle 4 ora italiana. Alcaraz e Arnaldi si sono incontrati in due occasioni, agli ottavi di finale dello Us Open 2023 e l'anno successivo al secondo turno di Indian Wells con lo spagnolo vincitore entrambe le volte.

Alcaraz-Arnaldi, dove vederla in tv

Il match tra Alcaraz e Arnaldi sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW.

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tokyo alcaraz arnaldi dove vedere alcaraz arnaldi orario match alcaraz arnaldi
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