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Australia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo il gruppo D dei Mondiali 2026

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scende in campo il gruppo D ai Mondiali 2026. Nelle prime ore di domenica 14 giugno l'Australia sfida la Turchia - in diretta tv e streaming - nell'esordio alla rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il girone è completato da Qatar e Svizzera.

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Australia-Turchia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Australia e Turchia è in programma domenica 14 giugno alle ore 6 italiane. Ecco le probabili formazioni:

Australia (3-4-2-1): Ryan, Souttar, Circati, Burgess; Italiano, Irvine, O'Neill, Bos; Irankunda, MetCalfe; Touré. Ct. Popovic.

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardacki, Demiral, Kardioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.

Australia-Turchia, dove vederla in tv

Australia-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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