circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, la chiusura del tetto durante la finale fa infuriare Alcaraz

Il tennista spagnolo ha discusso con il giudice di sedia durante il match con Djokovic

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche durante la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Oggi, domenica 1 febbraio, al termine del secondo set, il tennista spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia per la parziale chiusura del tetto della Rod Laver Arena.

Durante il colloquio con l'arbitro, Alcaraz ha chiesto perché i due giocatori non fossero stati avvertiti, chiedendo di comunicargli in anticipo le scelte dell'organizzazione, che influiscono necessariamente sulle condizioni di gioco.

Nei minuti successivi sono intervenuti anche i vertici degli Australian Open, che hanno parlato con Alcaraz e gli hanno spiegato la loro decisione, preventiva, in vista di una serata che a Melbourne potrebbe prevedere vento e pioggia. La spiegazione, in ogni caso, non è sembrata appagare lo spagnolo, che ha illustrato la situazione anche a Djokovic, indicando platealmente proprio il tetto e alzando le spalle.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open finale australian open australian open alcaraz alcaraz djokovic alcaraz djokovic finale australian open oggi alcaraz djokovic oggi
Vedi anche
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza