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Sorrisi, abbracci ed emozioni, a Coverciano con gli Azzurri anche i ragazzi di Crans-Montana

Tra gli ospiti di una giornata speciale anche il nuotatore paralimpico Luca Da Prato, i calciatori della Nazionale CP vincitrice del World Championship e gli atleti di Real Eyes Sport Asd

Gli azzurri con i ragazzi di Crans Montana - SitoFigc
Gli azzurri con i ragazzi di Crans Montana - SitoFigc
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09 novembre 2026 | 18.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

L’emozione si tocca ed è tangibile nei sorrisi che sono tutto, ma non certo di circostanza. Si ritrovano sui volti degli ospiti presenti al primo giorno di raduno a Coverciano e degli stessi Azzurri. È una giornata che racconta sentimenti e che scivola lungo una profonda pelle d’oca; fitta come la pioggia che cade - anche se leggera e quasi impercettibile - sul campo intitolato a ‘Vittorio Pozzo’, dove i ragazzi del Ct Mancini stanno per effettuare il loro primo allenamento di questo raduno. Prima però c’è da fare le foto con chi è venuto a trovarli, regalando a questo lunedì il sapore dell’inclusione e della vicinanza, in abbracci che vogliono trasmettere più sentimenti positivi possibile.

Francesca, Kean e Leonardo, tre ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, sono arrivati nella tarda mattinata a Coverciano. E dopo un tour a visitare il Centro Tecnico Federale – saranno poi anche al Museo del Calcio – eccoli incontrare il commissario tecnico. Roberto Mancini scherza con loro, si intrattiene, e quindi dona ai tre giovani - insieme al presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, e al team manager azzurro, Gabriele Oriali – le maglie della Nazionale dei loro idoli calcistici. A pranzo i tre ragazzi sono insieme agli Azzurri e anche con un altro atleta, il nuotatore paralimpico Luca Da Prato, campione europeo e mondiale, accompagnato per l’occasione dal team leader e Ct della Nazionale italiana di nuoto paralimpico, Roberto Bonanni. Proprio intorno all’ora di pranzo, dall’altra parte di Coverciano arriva un’altra squadra, capace di alzare un trofeo lo scorso luglio in Inghilterra: è la Nazionale CP, vincitrice del World Championship al primo torneo internazionale disputato da quando la Figc è stata riconosciuta come federazione paralimpica. La coppa viene consegnata al Museo del Calcio e fa ora parte di quella collezione che racconta oltre un secolo di storia azzurra.

È tempo di spostarsi verso i terreni di gioco, perché sta per iniziare l’allenamento. Ad assistere alla seduta anche Daniele Cassioli, insieme ad alcuni atleti di Real Eyes Sport Asd, associazione sportiva impegnata nella promozione dello sport tra le persone ipovedenti e non vedenti. Prima dell’inizio dell’allenamento, le foto. Tutti insieme. Immagini non di rito, come i sorrisi e gli abbracci. Ma vere, a ricordare una giornata che ha arricchito davvero tutti.

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