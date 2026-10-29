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Segna 10 gol, interviene la polizia: baby fenomeno di 3 anni allontanato dal campo

È successo in Florida, dove le qualità di un bambino hanno portato a una lite tra genitori

Pallone da calcio - Canva
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29 ottobre 2026 | 14.44
Simone Cesarei
LETTURA: 4 minuti

Talmente forte a calcio che è servito l'intervento della polizia per fermarlo. Non si tratta di Messi, Ronaldo o Mbappé, ma di un bambino di soli tre anni di nome Nevada Pierre, che stava giocando una partita contro avversari di 5 anni a Winter Park, in Florida. Pierre ha subito mostrato qualità superiori rispetto al resto dei bambini, arrivando a segnare 10 gol.

Le sue qualità però non sono state apprezzate da tutti. I genitori di Nevada hanno infatti pubblicato un video su Instagram che mostra come alcuni agenti di polizia siano intervenuti per chiedere al bambino di lasciare il campo. A chiamarli, secondo ricostruzioni riportate dal Los Angeles Times, sarebbe stato un dirigente della lega per sedare una lite scoppiata tra genitori e lo staff della lega.

Quelli dei compagni lo accusavano di non passare mai il pallone, mentre quelli avversari erano 'mortificati' per il risultato: "Nevada è stato scortato fuori... per essere il miglior bambino di 3 anni del mondo", si legge nella breve didascalia che accompagna il video delle sue reti.

Il dirigente, chiedendo agli agenti di allontanare i genitori, ha anche affermato come Pierre stesse giocando molto meglio degli altri bambini e li stesse mettendo sotto pressione, cosa che lo ha preoccupato. La madre di Nevada ha poi detto agli agenti di essersi arrabbiata perché gli altri genitori stavano parlando in maniera fitta di suo figlio: "Sono un po' perplessa perché ho iscritto mio figlio a calcio, e ora lo stanno letteralmente cacciando solo perché è bravo a giocare a calcio".

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