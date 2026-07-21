circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna campione del mondo, l''affronto' di Baena al premier Sanchez nella festa - Video

21 luglio 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Spagna festeggia il trionfo ai Mondiali con gli incontri istituzionali. Le Furie Rosse vengono ricevute da Re Felipe e fanno tappa alla Moncloa, la sede del governo. Il protagonista diventa Alex Baena, centrocampista dell'Atletico Madrid, che non degna di uno sguardo il premier Pedro Sanchez. Il giocatore sfila con gli occhi rivolti a terra e stringe la mano con distacco al primo ministro. Le immagini rimbalzano sui social e Baena diventa un topic al centro di una valanga di post: c'è chi apprezza e chi critica, ricordando il comportamento tenuto in passato da Dani Carvajal. Nel 2024, dopo la vittoria degli Europei, fu il giocatore del Real Madrid a ignorare platealmente il primo ministro.

Secondo il quotidiano La Razon, la 'performance' di Baena comprenderebbe anche una frase rivolta al capitano Rodri, responsabile dell''incolumità' della Coppa del Mondo: "Attento, questa è La Moncola. Non lasciare la Coppa...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
baena sanchez video mondiali 2026
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza