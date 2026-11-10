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Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione

Il pilota della Ducati è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas Cellini di Torino per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro, rimediata nella caduta durante la Sprint del Gp del Qatar

Francesco 'Pecco' Bagnaia - Ipa/Fotogramma
Francesco 'Pecco' Bagnaia - Ipa/Fotogramma
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10 novembre 2026 | 18.47
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Buone notizie per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per trattare la doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro riportata nel violento incidente durante la Sprint del Gran Premio del Qatar. A comunicarlo è stata la scuderia di Borgo Panigale, attraverso un aggiornamento sulle condizioni fisiche del proprio pilota. L'operazione è stata eseguita presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino dall'équipe medica guidata dal dottor Luigi Milano, che ha provveduto ad applicare una placca al quarto metatarso del piede destro.

Superato con successo il primo passaggio, per 'Pecco' si apre ora la fase della riabilitazione. Il pilota inizierà quanto prima il percorso di recupero, con l'obiettivo di tornare in condizione dopo l'infortunio rimediato in Qatar. Al momento, tuttavia, non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche. Saranno infatti i progressi durante la riabilitazione e le successive valutazioni mediche a stabilire se Bagnaia potrà tornare in sella alla sua Ducati in occasione degli ultimi due Gp stagionali, in programma a Portimao e Valencia, il 22 e 29 novembre prossimi.

L'infortunio risale allo scorso sabato, quando Bagnaia è stato protagonista di un violento highside nelle fasi iniziali della Sprint del Gran Premio del Qatar. Un incidente impressionante, che ha costretto i commissari a interrompere la gara con la bandiera rossa per consentire i soccorsi. Gli accertamenti medici avevano evidenziato due fratture al piede destro, con il coinvolgimento del quarto e del quinto metatarso. Una diagnosi che aveva reso necessario il rientro anticipato in Italia e il successivo intervento chirurgico.

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