"Adesso basta". Mario Balotelli vittima di razzismo in campo. L'attaccante, che dall'inizio dell'anno gioca nella Serie B dell'Arabia Saudita con l'Al-Ittifaq FC, su Instagram denuncia gli insulti ricevuti durante l'ultimo match. "Durante la partita di oggi sono stato insultato più volte. 'Uh uh uh, vai a mangiare una banana'... Non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel calcio o nella società. Questo tipo di comportamento non può essere considerato normale, tollerato o ignorato. Parlo perché ci sia consapevolezza, non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno subito una cosa del genere. Quando è troppo, è troppo", scrive su Instagram. "Io -aggiunge- da sempre condanno il razzismo, non me l'aspettavo qui. Spero vengano presi provvedimenti seri per evitare che questo si ripeta".