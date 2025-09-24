Bancomat diventa Official Partner del progetto "Illumina" di Sport e Salute

Bancomat e Sport e Salute insieme fino al 2027. E’ stata presentata oggi, al Circolo del Tennis del Foro Italico, la partnership che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo, mettendo al centro i giovani, l’innovazione sociale e il valore del territorio. Un’alleanza strategica che punta a rigenerare spazi, creare connessioni autentiche e rafforzare il ruolo delle comunità attraverso lo sport. Cuore di questa collaborazione è “Illumina”: il progetto ideato da Sport e Salute che nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri attraverso il linguaggio comune dello sport. Il progetto è rivolto ai Comuni con l’obiettivo di realizzare Spazi Illumina modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Lo sport, in questo senso, diventa più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un’opportunità di crescita, un ponte tra generazioni e culture.

Illumina non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Illumina supera il concetto di progetto sportivo e diventa un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico, con un’estetica iconica. Si partirà insieme da un Comune Italiano coinvolgendo le comunità nella scelta delle discipline sportive, ma anche attraverso processi di co-design e arte partecipata, per generare così un circolo virtuoso di sostenibilità, sviluppo economico e benessere diffuso. La partnership ha tra gli obiettivi anche la valorizzazione dell’impatto sociale ed economico generato dallo sport praticato presso l’impianto sportivo.

“Insieme a Bancomat vogliamo portare futuro e innovazione nei territori, costruendo luoghi dove lo sport diventa motore di inclusione, educazione e partecipazione civica. Vogliamo dare voce alle comunità, ai giovani, coinvolgendoli attivamente e trasformando le loro idee in realtà concrete”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris. “Non vogliamo aggiungere lo sport alla vita delle persone ma vogliamo trasformare lo sport nella forma più potente e naturale di vivere meglio, perché lo sport è vita”, ha poi aggiunto l’ad di Sport e Salute.

“Siamo orgogliosi di sostenere il progetto Illumina, iniziativa che promuove sport, inclusione e socialità attraverso una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Per Bancomat, l’innovazione deve tradursi in strumenti concreti al servizio delle persone e del territorio. Con Sport e Salute, investiamo in spazi che favoriscono l’incontro, il gioco, la formazione ed il benessere, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole, connessa e inclusiva”, ha aggiunto l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bancomat Fabrizio Burlando. “Sulla partnership con Illumina siamo i primi, e il primo campo che andremo a fare insieme sarà a Cologno Monzese. Sul pratico vogliamo andare a creare questi campi per unire le persone”, ha aggiunto Burlando, mentre Nepi Molineris ha spiegato che “la data per l’apertura di Cologno Monzese dovrebbe essere a fine ottobre, mentre il percorso prevede altri 85 progetti da aprire tra ottobre, novembre e dicembre”.