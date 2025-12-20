circle x black
Cerca nel sito
 

Barbaro (Asi): "Lo sport deve crescere dal basso, tra scuola e impianti"

Il presidente ASI ha presentato il Premio “Italiani nel mondo” alla 20ª edizione del Premio Sport & Cultura

Barbaro (Asi):
20 dicembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

«Siamo arrivati alla ventesima edizione e questo già di per sé è un ottimo biglietto da visita». Così Claudio Barbaro, presidente ASI, ha commentato la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, sottolineando l’importanza e l’apprezzamento crescente dell’iniziativa nel panorama sportivo italiano.

Barbaro ha ricordato le diverse categorie del premio, che riconoscono le aziende, gli enti e i settori maggiormente distintisi nell’impiantistica sportiva, nell’innovazione tecnologica e nella comunicazione sportiva. Tra le novità introdotte quest’anno, ha spiegato il presidente, c’è il Premio “Italiani nel mondo”, ideato per valorizzare italiani che si sono distinti all’estero in vari ambiti, non necessariamente sportivi. Il primo riconoscimento in questa nuova categoria è stato attribuito a Claudio Ranieri, figura di riferimento dello sport italiano e internazionale.

«Negli ultimi anni – ha aggiunto Barbaro – siamo riusciti a modificare il modo di intendere lo sport nel nostro Paese, spostando l’attenzione non solo sui risultati agonistici, ma sul ruolo dello sport nella società italiana». Il presidente ASI ha poi evidenziato l’importanza di consolidare due capisaldi fondamentali per la crescita dello sport: la scuola e l’impiantistica sportiva. «Se non interveniamo su questi fronti, tutto ciò di cui si parla nel mondo dello sport rischia di rimanere teoria. Noi vogliamo trasformare questi indirizzi in fatti concreti, partendo dal basso», ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sport impiantistica sportiva innovazione tecnologica comunicazione sportiva
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza