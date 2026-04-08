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Champions, oggi Barcellona-Atletico ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

I blaugrana ospitano la squadra di Simeone nella sfida d'andata

Lewandowski - Fotogramma/IPA
Lewandowski - Fotogramma/IPA
08 aprile 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, è il giorno della super sfida tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. I balaugrana hanno eliminato il Newcastle agli ottavi, mentre i Colchoneros hanno avuto la meglio sul Tottenham. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Barcellona-Atletico, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid, in campo stasera alle 21:

Barcellona (4-2-3-1) J. Garcia; E. Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Ferrán Torres; Lewandowski. All. Flick.

Atletico Madrid (4-4-2) Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giu. Simeone, Llorente, J. Cardoso, Lookman; J. Alvarez, Griezmann. All. Simeone.

Barcellona-Atletico, dove vederla

La sfida di Champions tra Barcellona e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La gara sarà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8. Sfida visibile in streaming su Now e Sky Go.

Riproduzione riservata
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Barcellona Atletico Madrid Barcellona Atletico Champions Champions League
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