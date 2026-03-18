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Barcellona-Newcastle 7-2, i blaugrana dilagano e volano ai quarti di Champions

La squadra di Flick passa il turno senza fatica

Lewandowski - Fotogramma/IPA
Lewandowski - Fotogramma/IPA
18 marzo 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Barcellona travolge 7-2 il Newcastle in casa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, oggi mercoledì 18 marzo, e avanza ai quarti di finale. All'andata in Inghilterra le due squadre avevano pareggiato 1-1. Per i blaugrana doppiette di Raphinha al 6' e al 72' e Lewandowski al 56' e al 61' e gol di Bernal al 18', Fermin al 51' e Yamal su rigore nel recupero del primo tempo. Inutile la doppietta di Elanga per gli ospiti a segno al 15' e al 28'.

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Gattuso in ansia in vista del playoff mondiale per l'infortunio a Tonali, centrocampista dei 'Magpies' e della nazionale italiana, costretto a uscire al 55' sorretto dai sanitari.

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