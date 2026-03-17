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Baseball, Italia ko 4-2 contro il Venezuela in semifinale World Classic

Gli azzurri mancano la qualificazione alla finale

- Foto.l fibs
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17 marzo 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Niente finale del World Baseball Classic per l'Italia, sconfitta in semifinale dal Venezuela in rimonta per 4-2. L'Italia, sorpresa del torneo definito i Mondiali del baseball, puntava alla finale contro gli Stati Uniti a Miami questa notte. Zach Derenzo ha portato gli italiani in vantaggio per 1-0, a seguito di una base su ball a basi piene concessa da Keider Montero, lanciatore partente del Venezuela, a JJ D'Orazio. L'Italia ha raddoppiato il proprio margine poco dopo, con Jac Caglianone che ha raggiunto casa base dopo che Dante Nori è stato eliminato in una giocata di forza. Il Venezuela ha riaperto le ostilità nel quarto inning, quando il terza base degli attuali Cincinnati Reds, Eugenio Suarez, ha spedito un fuoricampo di 386 piedi nel settore centro-sinistro contro Aaron Nola, lanciatore partente dell'Italia, portando il punteggio sul 2-1. Il Venezuela, che aveva precedentemente eliminato i campioni in carica del Giappone nei quarti di finale, ha poi sbloccato la partita con tre punti nel settimo inning. Il singolo di Ronald Acuna Jr. ha permesso ad Andres Gimenez di segnare il punto del pareggio sul 2-2.

Successivamente, Maikel Garcia ha battuto un singolo a sinistra, facendo avanzare Jackson Chourio per il vantaggio di 3-2. Luis Arraez ha poi ampliato il divario, con il suo tiro in centro che ha consentito ad Acuna di segnare, fissando il punteggio finale sul 4-2.

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baseball Italia World Classic Italia Venezuela
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