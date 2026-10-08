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Mlb, gli Yankees perdono per l'interferenza di un tifoso (poi espulso dallo stadio). Cos'è successo - Video

Il clamoroso episodio nella Gara 3 delle American League Division Series della Major League Baseball, allo Yankee Stadium

L'episodio - frame X
L'episodio - frame X
08 ottobre 2026 | 15.58
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Episodio clamoroso nella Gara 3 delle American League Division Series della Major League Baseball allo Yankee Stadium. Durante la sfida di mercoledì 7 ottobre c'è stata un'interferenza da parte di un tifoso su una palla che, all'inizio, sembrava un fuoricampo. Non un comune home run però, visto che il tiro di Anthony Volpe, interno degli Yankees avrebbe potuto riportare in parità la sfida di playoff contro i Tampa Bay Rays...

L'episodio

Cos'è successo in campo?Quello che sembrava essere un fuoricampo da due punti di Anthony Volpe, capace di ristabilire la parità nel sesto inning di Gara 3, è stato trasformato in un doppio dopo la revisione al replay. Il motivo? Come si vede dai filmati diventati virali sui social, l'arbitro ha stabilito che un tifoso aveva interferito con la traiettoria della palla, impedendo la giocata dell’esterno sinistro di Tampa Bay, Victor Mesa Jr.

La revisione ha portato a stabilire che - anche senza l’interferenza del tifoso - Mesa Jr. non sarebbe comunque riuscito a prendere la palla. Per questo a Volpe è stato assegnato un doppio, riducendo a una sola lunghezza il vantaggio dei Rays.

Gli Yankees hanno poi finito per perdere 4-3 e sono stati eliminati con uno sweep (3-0 il totale) nelle American League Division Series.

Tifoso allontanato dallo stadio

L'episodio di campo non si è però esaurito in quell'azione, perché - come documentato da diversi video presenti sui social - il tifoso che ha interferito con il gioco è stato subito individuato dall'organizzazione ed espulso dallo Yankee Stadium. Per chiudere un episodio non proprio facile da dimenticare.

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Yankees baseball baseball tifoso Mlb tifoso baseball
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