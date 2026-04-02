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Pioggia di insulti dopo Bosnia-Italia, moglie Bastoni costretta a limitare commenti social

Il difensore dell'Inter e la compagna diventano bersaglio di insulti dopo l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale

Alessandro Bastoni - Fotogramma/IPA
Alessandro Bastoni - Fotogramma/IPA
02 aprile 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La delusione dei tifosi italiani dopo Bosnia-Italia sfocia negli insulti. La rabbia e il nervosismo prende il sopravvento nei sostenitori azzurri e il bersaglio delle critiche diventa anche chi non c'entra nulla con la disfatta sportiva, costata l partecipazione al Mondiale. Come Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni, costretta a limitare i commenti sui suoi profili social (insieme al marito), dopo l'espulsione del difensore dell'Inter nei minuti finali del primo tempo del playoff.

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Insulti social per Bastoni e sua moglie

Bastoni ha rimediato un cartellino rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Memic, che ha costretto la Nazionale di Gattuso a giocare in inferiorità per tutta la ripresa e i tempi supplementari, complicando la strada verso la qualificazione. I tifosi si sono così scagliati contro il difensore nerazzurro, postando insulti anche sotto il profilo Instagram della moglie. Un brutto episodio, che complica ulteriormente il 2026 di Bastoni, già al centro delle polemiche dopo il caso Kalulu (l'esultanza all'espulsione del difensore francese nella partita di campionato contro la Juve) e fischiato in diversi stadi italiani.

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