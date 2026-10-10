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Bayern, clamoroso errore di Neuer e Augusta in vantaggio dopo 5 secondi - Video

Il portiere tedesco sbaglia il controllo su un retropassaggio al calcio d'inizio e regala un gol agli avversari

10 ottobre 2026 | 16.05
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Pomeriggio (e calcio d'inizio) da dimenticare per Manuel Neuer nella partita di oggi, sabato 10 ottobre, contro l'Augusta. All'inizio della sfida, valida per il sesto turno di Bundesliga, il portiere tedesco è andato incontro a un brutto errore al primo pallone giocato. Una giocata destinata a fare il giro del mondo, dopo soli... 5 secondi.

Ma cos'è successo? Il portiere dei bavaresi ha ricevuto il retropassaggio al calcio d'inizio, sbagliando però lo stop con il destro e tentando poi un improbabile lancio per il compagno di squadra sulla fascia sinistra. Ad approfittarne è stato Fellhauer, trequartista della squadra avversaria, che ha sfruttato la disattenzione per segnare a porta vuota il gol dell'1-0. Pronti, via e Bayern in svantaggio.

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