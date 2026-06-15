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Belgio-Egitto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Esordio ai Mondiali per i Diavoli Rossi

Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
Romelu Lukaku - Ipa/Fotogramma
15 giugno 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Belgio esordisce ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale belga sfida l'Egitto - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone G, completato da Iran e Nuova Zelanda, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Seattle Stadium di Seattle.

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Belgio-Egitto, orario e probabili formazioni

La sfida tra Belgio ed Egitto è in programma oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Witsel, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Moreira; Lukaku. All. Rudi Garcia

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Ateya; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. Ct. Hassan

Belgio-Egitto, dove vederla in tv

Belgio-Egitto sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play.

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