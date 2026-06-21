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Mondiali, caos in Belgio-Iran: gol di Taremi annullato tra le proteste. Cos'è successo

L'ex attaccante dell'Inter porta in vantaggio gli iraniani, ma la rete non viene convalidata

L'esultanza dell'Iran - Afp
L'esultanza dell'Iran - Afp
21 giugno 2026 | 21.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Subito un colpo di scena durante Belgio-Iran, partita del gruppo G dei Mondiali giocata oggi, domenica 21 giugno. Intorno alla metà del primo tempo, gli iraniani passano in vantaggio grazie a uno schema su calcio di punizione perfettamente riuscito, con assist di Hajisafi per Taremi, bravo a trasformare una sorta di rigore in movimento. L'ex attaccante dell'Inter esulta con i suoi, ma c'è subito un check Var per un possibile fuorigioco. Dopo il controllo segli assistenti al video, il gol viene annullato tra le proteste dei giocatori della squadra del ct Amir Ghalenoei.

Nonostante la delusione, Taremi prova a calmare i suoi per ripartire con lo stesso spirito: "Calma, continuiamo così" le parole del capitano dell'Iran, subito dopo la decisione dell'arbitro argentino Herrera.

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Mondiali Iran Mondiali 2026 Belgio Iran gol Taremi
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