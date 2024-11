Gli Azzurri del ct Spalletti tornano in campo per il quinto match della fase a gironi della Nations League

Torna l’Italia, torna la Nations League. Stasera, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Belgio al Re Baldovino di Bruxelles, nel quinto match della fase a gironi del torneo. Fin qui, l’Italia ha raccolto 10 punti, che valgono il primo posto nel gruppo A. Per la qualificazione alle Final 8, serve ancora un punto.

I precedenti tra Italia e Belgio

Breve recap prima di stasera. Fin qui, Italia e Belgio si sono affrontate in 25 occasioni. Il parziale vede in vantaggio gli Azzurri, con 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In trasferta, sono 5 su 8 le vittorie messe in fila dall’Italia, che contro i belgi non perde da un’amichevole del 2015 (3-1). Se l’Italia stasera guarda tutti dall’alto, il Belgio non può sbagliare perché è terzo nella classifica del girone, con 4 punti. Per la squadra di Tedesco, c’è il rischio della retrocessione in Lega B.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A.Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. All. Tedesco.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

Arbitro: Radu Petrescu (Romania).

Dove vedere Italia-Belgio

Italia-Belgio di Nations League sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, ma la sfida sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Calcio d'inizio alle 20.45.