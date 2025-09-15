circle x black
Berrettini, ritorno in campo ad Hangzhou: il tabellone dell'azzurro

Il tennista italiano al rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare gli Us Open

Matteo Berrettini - Afp
Matteo Berrettini - Afp
15 settembre 2025 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini torna in campo ad Hangzhou. Il tennista italiano rientra nell'Atp 250, primo impegno dello swing asiatico, in programma dal 17 al 23 settembre, dopo aver saltato gli ultimi tornei, tra cui gli Us Open 2025, e aver giocato una sola partita, a Wimbledon, da maggio. Il tabellone di Berrettini, sceso fino alla 57esima posizione del ranking Atp, è stato sorteggiato oggi, lunedì 15 settembre, e debutterà contro un qualificato.

Il pericolo, per Berrettini, si chiama Alexander Bublik. L'azzurro potrebbe incrociare il kazako, numero 19 del mondo, ai quarti di finale. Altri due italiani impegnati nel torneo: Luca Nardi affronterà all'esordio lo statunitense Aleksandar Kovacevic, mentre Matteo Arnaldi sarà impegnato con il francese Arthur Cazaux prima del possibile incrocio con un altro tennista transalpino, Corentin Moutet.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
