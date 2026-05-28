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Berrettini-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sfida per il secondo turno del singolare maschile del Roland Garros

Matteo Berrettini - (Fotogramma)
Matteo Berrettini - (Fotogramma)
28 maggio 2026 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il romano, attuale numero 105 del mondo, affronta - in diretta tv e streaming - il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo. Berrettini è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno contro l'ungherese Fucsovics in 4 set. Rinderknech, invece, ha regolato l'austriaco Rodionov in 3 set.

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Berrettini-Rinderknech, orario e precedenti

La sfida tra Berrettini e Rinderknech è in programma oggi, giovedì 28 maggio, nella sessione serale sul campo Centrale, il Philippe Chatrier. Si comincia alle 20.15. I due tennisti si affrontano per la seconda volta in carriera. Rinderknech si è aggiudicato l'unico precedente: nel secondo turno dell'US Open 2023, Berrettini è stato costretto al ritiro.

Berrettini-Rinderknech, dove vederlo in tv

Il match Berrettini-Rinderknech, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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roland garros 2026 berrettini roland garros
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