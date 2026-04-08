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Montecarlo, super Berrettini: doppio bagel a Medvedev e il russo distrugge la racchetta - Video

Prestazione super dell'azzurro, che non lascia spazi di iniziativa all'avversario. Alla mezz'ora, il russo si innervosisce e il pubblico inizia a fischiare

Daniil Medvedev - Afp
Daniil Medvedev - Afp
08 aprile 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
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Mattinata surreale a Montecarlo. Matteo Berrettini trova una prestazione clamorosa contro Daniil Medvedev, nel secondo turno del Masters 1000 del Principato. Dopo il primo set vinto 6-0 in 25 minuti, l'azzurro inizia al meglio anche il secondo parziale e dopo un ottimo turno di servizio strappa il break (il quarto consecutivo del match). Medvedev, impotente sotto i colpi dell'azzurro, non la prende benissimo e distrugge la racchetta sul Court Ranier III. Giornata da dimenticare per il russo, travolto poi dai fischi dei tanti spettatori presenti, arrivati a Montecarlo per godersi una giornata di grande tennis.

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Il primo match di giornata sul Centrale ha però deluso le aspettative. Da un lato un super Berrettini, a cui vanno dati i meriti di una prestazione maiuscola. Dall'altra parte, un Medvedev non pervenuto. Il match finisce con un doppio bagel, un 6-0 6-0 che resterà negli annali.

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Daniil Medvedev Medvedev Montecarlo Matteo Berrettini Medvedev racchetta
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