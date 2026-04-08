Prestazione super dell'azzurro, che non lascia spazi di iniziativa all'avversario. Alla mezz'ora, il russo si innervosisce e il pubblico inizia a fischiare
Mattinata surreale a Montecarlo. Matteo Berrettini trova una prestazione clamorosa contro Daniil Medvedev, nel secondo turno del Masters 1000 del Principato. Dopo il primo set vinto 6-0 in 25 minuti, l'azzurro inizia al meglio anche il secondo parziale e dopo un ottimo turno di servizio strappa il break (il quarto consecutivo del match). Medvedev, impotente sotto i colpi dell'azzurro, non la prende benissimo e distrugge la racchetta sul Court Ranier III. Giornata da dimenticare per il russo, travolto poi dai fischi dei tanti spettatori presenti, arrivati a Montecarlo per godersi una giornata di grande tennis.
¡¡EXPLOTÓ EL PULPO!!— Águila Picks (@AguilaPicks1) April 8, 2026
Daniil Medvedev destruye su raqueta tras ser humillado por Matteo Berretini en Montecarlo. Este son el tipo de apuestas que uno puede encontrar cuando conoce este deporte. ¿Qué le pasó a Daniil?pic.twitter.com/6kU43MZs3d
Il primo match di giornata sul Centrale ha però deluso le aspettative. Da un lato un super Berrettini, a cui vanno dati i meriti di una prestazione maiuscola. Dall'altra parte, un Medvedev non pervenuto. Il match finisce con un doppio bagel, un 6-0 6-0 che resterà negli annali.