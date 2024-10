Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea

Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il tennista azzurro ha battuto in due set l'ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di tennis dell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo 6-4 il parziale.

Niente da fare invece per Matteo Arnaldi. L'azzurro perde all'esordio a Basilea, dove è stato battuto in tre set dal lucky loser David Goffin, n. 54 del mondo. Il belga aveva sostituito Roberto Carballes Baena dopo il forfait dello spagnolo. Goffin si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in poco più di due ore e mezzo di gioco.