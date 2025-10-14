circle x black
Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla

Derby azzurro nell'Atp 250 svedese

Matteo Berrettini - Fotogramma/IPA
14 ottobre 2025 | 07.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini torna in campo nell'Atp 250 di Stoccolma. Oggi, martedì 14 ottobre, il tennista azzurro affronta Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Derby italiano dunque sul cemento indoor, con Zeppieri sorteggiato contro Berrettini dopo aver superato le qualificazioni con vittorie l'ucraino Sachko e contro il tedesco Zahraj. Ecco orario, precedenti e dove vedere Berrettini-Zeppieri in tv e streaming.

Berrettini-Zeppieri, orario e precedenti

Tra i due non ci sono stati confronti in carriera, né a livello Challenger né a livello Atp. Orario e campo del match sono ancora da definire.

Berrettini-Zeppieri, dove vederla

Il match tra Zeppieri e Berrettini sarà trasmesso in esclusiva da Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno saranno i canali di riferimento). La partita sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.

