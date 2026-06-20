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Bezzecchi, caduta e furia in gara Sprint del Gp Repubblica Ceca - Video

Il pilota dell'Aprilia è stato costretto al ritiro a tre giri dal termine

La furia di Bezzecchi - X
La furia di Bezzecchi - X
20 giugno 2026 | 20.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Oggi, sabato 20 giugno, il pilota dell'Aprilia è caduto sul circuito di Brno a due giri dal termine della gara corta, non riuscendo così a portare punti a casa e assistendo da spettatore al trionfo di Pecco Bagnaia.

Bezzecchi, che rimane comunque leader del Mondiale Piloti, si trovava in quinta posizione davanti al compagno di scuderia, e primo inseguitore, Jorge Martin quando è scivolato in curva 3 ed è stato costretto così al ritiro. Al momento della caduta il pilota italiano si è alzato immediatamente ed è corso verso la moto, spintonando gli addetti alla pista per provare a tornare in sella.

Niente da fare però per Bezzecchi, visibilmente contrariato e arrabbiato per il suo errore.

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bezzecchi motogp bezzecchi gara sprint gp repubblica ceca
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