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Billie Jean King Cup, oggi semifinale Italia-Ucraina: orario match e dove vederli in chiaro

Le azzurre tornano in campo dopo il successo contro la Cina ai quarti

Paolini - IPA
Paolini - IPA
26 settembre 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo nella Billie Jean King Cup 2026 e oggi, sabato 26 settembre, affronta l'Ucraina della numero 7 del ranking Wta Elina Svitolina in semifinale. Le azzurre tornano in campo dopo il convincente successo contro la Cina, battuta 2-1 nei quarti di finale a Shenzen, per inseguire un tris nella competizione che sarebbe storico dopo i successi del 2024 e del 2025. Ecco l'orario dei match di oggi, il programma e dove vederli in tv e streaming.

Italia-Ucraina, orario match

La semifinale tra Italia e Ucraina, semifinale di Billie Jean King Cup 2026, inizierà alle 11 ora italiana con i match del singolare. Poi, toccherà come di consueto al doppio in caso di parità. Ecco le convocate azzurre: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Sara Errani. La capitana è Tathiana Garbin

Italia-Ucraina, dove vedere match

Italia-Ucraina sarà visibile in diretta su Super Tennis e in streaming su Super Tennis + e sul sito di Super Tennis.

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Billie Jean King Cup Italia Ucraina Billie Jean King Cup Italia Ucraina
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